Юный эксгибиционист оголился перед тремя девочками на Серебристом бульваре

Три школьницы из Петербурга в возрасте от 8 до 12 лет пострадали от действий эксгибициониста в Приморском районе города.

Как стало известно GazetaSPb, в среду, 9 октября, в правоохранительный органы обратилась 39-летняя горожанка. По ее словам, накануне днем неизвестный молодой человек приставал к ее 11-летней дочке. Все произошло на Серебристом бульваре.

В тот же день в полицию обратилась еще одна гражданка. Она также рассказала правоохранителям, что неизвестный эксгибиционист совершил развратные действия в отношении двух ее дочерей в возрасте 8 и 12 лет. По ее словам, это произошло в парадной дома на том же Серебристом бульваре.

Все пострадавшие одинаково описали злоумышленника — на вид ему 20 лет, худого телосложения, среднего роста и со светлыми волосами. На нем был надет темный пуховик и синие джинсы.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что тренер по плаванию из Пензы надругался над 10 девочками.