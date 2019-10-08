Тренер по плаванию из Пензы надругался над 10 девочками

Жителя Пензы, бывшего тренера по плаванию приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-ти девочек 2007 года рождения.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, потерпевшими признали 10 девочек 2007 года рождения. Помимо наказания в виде 10 лет колонии, экс-тренера лишили права заниматься преподавательской и тренерской деятельностью в течение 10 лет.

Три эпизода насильственных действий сексуального характера были совершены в августе 2017 года и в августе 2018 года в одном из детских оздоровительных лагерей, а также в апреле прошлого года на соревнованиях юных спортсменок в Саранске.

Мужчина не признал свою вину.

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