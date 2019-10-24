В Колпино скончалась женщина, которую сбил автобус

В Колпино скончалась женщина, которую сбил автобус
Пенсионерка скончалась в медучреждении. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пенсионерка из Колпино скончалась в больнице после того, как ее сбил автобус. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла 23 октября возле дома 22/15 по улице Труда в Колпино. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ совершил наезд на 59-летнюю пенсионерку. Известно, что за рулем ТС находился 45-летний уроженец Узбекистана.

Женщину госпитализировали в больницу с множественными переломами. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Врачи пытались спасти ее жизнь, однако пострадавшая скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью.

По статье «Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус сбил велосипедистку на «зебре» в Павловске.

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