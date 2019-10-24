В Сусанино из частного дома украли камин и пылесос

Жительница частного дома в поселке Сусанино Гатчинского района Ленобласти заявила в полицию о краже бытовых вещей.

Как сообщают в главке МВД по Ленинградской области, в полицию с заявлением о краже обратилась 62-летняя хозяйка дома. Она рассказала правоохранителям, что неизвестные злоумышленники в период с 24 августа по 23 октября украли из дома камин, триммер, бензопилу, микроволновку и пылесос.

Общая сумма материального ущерба оценивается в более чем 200 тысяч рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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