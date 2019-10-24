Forbes представил список самых богатых россиянок

Список самых богатых женщин в России в 2019 году по версии Forbes возглавила Елена Батурина.

Состояние лидера рейтинга Елены Батуриной оценивается в $1,2 миллиарда. Известно, что Батурина занимает должность главы компании Inteco Management, а источником ее доходов являются инвестиции.

Следующей в списке оказалась россиянка-миллиардерша Татьяна Бакальчук, гедиректор интернет-магазина Wildberries. Ее состояние достигает $1 миллиарда.

Третье место досталось совладелице компании «Большой дом 9» Татьяне Ковальчук, владеющей почти половиной акций предприятия. На сегодняшний день доход Ковальчук оценивается в $600 миллионов.

Такой же доход у экс-супруги владельца французского футбольного клуба «Монако» Елены Рыболовлевой. На пятом месте расположилась член совета директоров «Прогресс капитал» Ольга Белявцева с доходом в $550 миллионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes представил рейтинг самых перспективных городов России.