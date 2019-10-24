В Петербурге мужчину судят за смертельный поджог знакомого

В Петербурге мужчину судят за смертельный поджог знакомого
В Петербурге мужчину избили и подожгли. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал дело Владимира-Дениса Шилли. Его обвиняют в убийстве знакомого.

«К производству уголовное дело пока не принято», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает обвинение, убийство произошло в ночь с 26 на 27 декабря 2018 года. Шилли вместе со знакомым находился в квартире дома 23 по Витебскому проспекту. Между мужчина произошел конфликт.

В состоянии опьянения Шилли трижды ударил знакомого по лицу. Затем облил его горючей жидкостью и поджег. Мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водителя ударили ножом в шею, облили бензином и подожгли. По словам автомобилиста, это сделал случайный попутчик. Мужчину госпитализировали в удовлетворительным состояние. Рана оказалась непроникающей.

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В Петербурге мужчину судят за смертельный поджог знакомого
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