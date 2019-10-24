В Выборге проводят семинары по подготовке спортивных волонтеров

В Выборге начались семинары по подготовке спортивных волонтеров. Участие в них примут сотни жителей Ленобласти.

Добровольцев научат оказывать помощь и решать конфликтные ситуации. Навыки помогут им на таких крупных соревнованиях как ЕВРО 2020, передает lentv24.ru.

От Ленобласти на право стать волонтером на чемпионате Европы по футболу претендуют сотни человек. Всего было подано более 5 тыс. 700 заявок. При этом у части из претендентов весьма пространное представление о волонтерстве.

На семинарах моделируются различные ситуации и обсуждается опыт волонтерства. Организаторы рассказывают истории из жизни и, как их решать.

Напомним, Петербург примет матчи ЕВРО в 2020 году. Набор волонтеров завершился 12 сентября. До конца года организаторы объявят имена тех, кто будет помогать в проведении турнира. Официальное обучение волонтеров пройдет с марта по май.