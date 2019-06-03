На Чемпионат Европы 2020 в Петербурге набирают волонтеров

Санкт-Петербург примет четыре матча. Фото: pixabay.com
Санкт-Петербург примет четыре матча. Фото: pixabay.com

Всего потребуется около 1,5 тысяч активистов: они должны показать гостям гостеприимство Северной столицы.

На проведение матчей Чемпионата Европы по футболу в Петербурге потребуется около 1,5 тысяч волонтеров, сообщил глава Центра подготовки волонтеров для турнира UEFA 2020 Георгий Борисов 3 июня.

Борисов заявил, что волонтерам нужно показать гостям Северной столицы гостеприимство города и его населения. Сейчас набор в число активистов уже стартовал.

В турнире поучаствуют 24 сборные. Турнир пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча: три группового этапа и один четверть-финал.

Ранее на заседании в Смольном, посвященном итогам Чемпионата мира 2018, заявили, что UEFA назвала организацию мероприятия лучшей в истории.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фан-зону Евро-2020 могут разместить на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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