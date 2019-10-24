Пассажиропоток «Морского фасада» в 2019 году вырос лишь на 4%

За период навигации 2019 года пассажирский порт Петербурга «Морской фасад» принял 265 круизных лайнеров, на борту которых в общей сложности прибыло 647 640 человек, что на 4% больше прошлогоднего результата.

В организации сообщили о том, что за время навигации в порт зашло 265 круизных лайнеров. Морской вокзал принял 68 лайнеров и 165,8 тыс. туристов.

Пассажирский порт «Морской фасад» был запущен в 2011 году на намывных территориях Васильевского острова. Является единственным в Северо-Западном регионе специализированный пассажирским портом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в порт Петербурга «Морской фасад» вошел первый в 2019 году круизный лайнер, ознаменовав официальный старт пассажирской навигации и открытие туристического сезона в Северной столице.