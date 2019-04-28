В порт «Морской фасад» вошел первый в этом году пассажирский лайнер

В порт Петербурга «Морской фасад» вошел первый в 2019 году круизный лайнер, ознаменовав официальный старт пассажирской навигации и открытие туристического сезона в Северной столице.

В воскресенье, 28 апреля, в социальных сетях очевидцы делились фотографиями лайнера «MSC Poesia», прибывающего в пассажирский порт Петербурга, где состоится торжественное открытие навигации.

В мероприятии планируют принять участие министр транспорта России Евгений Дитрих и действующий глава Петербурга Александр Беглов.

Круизное судно MSC Poesia является третьим лайнером проекта Musica. водоизмещением 92627 тонн и пассажировместимостью 3223 человек. Судно было спущен на воду в 2008 году.

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