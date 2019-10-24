В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения погибли два водителя

Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Fiesta. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Fiesta. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

На проспекте Народного Ополчения произошло массовое ДТП, которое унесло жизни двух человек.

В среду, 23 октября, около дома 185 по проспекту Народного ополчения столкнулись три автомобиля.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Fiesta. От удара Fiesta изменила траекторию и врезалась в Lada Largus.

В результате ДТП, девушка, находившаяся за рулем Ford Fiesta, скончалась на месте, а водитель Mondeo умер по пути в больницу. Водитель Lada Largus не пострадал.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель иномарки Volkswagen, который спровоцировал серьезное ДТП, выехав на красный сигнал светофора на Обводном канале, оказался фигурантом уголовного дела в Ярославской области и находится в федеральном розыске.