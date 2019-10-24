Трассу «Кола» перекроют для разводки моста через Свирь

Движение будет перекрыто в течение двух часов. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение будет перекрыто в течение двух часов. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Федеральная трасса Р-21 «Кола» будет перекрыта 25 октября в связи с разводкой моста через Свирь.

Движение будет перекрыто в течение двух часов.

«В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 29-м километре трассы «Кола»произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на стоящий на обочине легковой автомобиль.