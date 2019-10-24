Водитель Volkswagen Polo задержан в рамках дела о ДТП на Лермонтовском проспекте

В ДТП пострадали восемь человек. Фото: https://vk.com/spb_today

В ДТП пострадали восемь человек. Фото: https://vk.com/spb_today

Предполагаемый виновник ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в котором пострадали восемь человек, задержан.

Выяснилось, что мужчина ранее находился в федеральном розыске за дачу взятки сотруднику ГИБДД в Ярославской области, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вчера, 23 октября Volkswagen выехал на красный свет на перекрестке Обводного канала и Лермонтовского проспекта, где столкнулся с Renault, который от удара перевернулся. Обе иномарки влетели в толпу пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали восемь человек. Водитель Renault госпитализирована в тяжелом состоянии. Семь пешеходов получили травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвами дорожно-транспортного происшествия на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала стали восемь человек.