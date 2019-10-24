Глава «Роснефти» предупредил об угрозе глобальной валютной войны

Глава «Роснефти» предупредил об угрозе глобальной валютной войны
Глава "Роснефти" Игорь Сечин. Фото: Baltphoto

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.

По словам Сечина, действия стран, намеренно ослабляющих свои валюты, могут вылиться в глобальную валютную войну.

Он раскритиковал политику Международного валютного фонда(МВФ).

Сечин отметил также, что политика МВФ последнее время часто коррелирует с интересами США, при этом рекомендации организации по выходу из кризисных ситуаций не так эффективны, сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние 30 лет отток капитала из России составил около 1 трлн долларов. Об этом заявил бывший советник президента по экономическим вопросам и действующий министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев

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Глава «Роснефти» предупредил об угрозе глобальной валютной войны
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