Суд Петербурга не принял иск активиста Цакунова к Минфину

Участник акции «Он вам не царь» подал к Минфину иск на 2 млн рублей. Фото: Pixabay

Участник акции «Он вам не царь» подал к Минфину иск на 2 млн рублей. Фото: Pixabay

Дзержинский районный суд Петербурга вынес определение о возвращении искового заявления активисту Михаилу Цакунову.

Иск не подсуден Дзержинскому районному суду, гласит Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее активист Михаил Цакунов подал иск к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Цакунов просит 2 млн рублей.

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Дзержинского районного суда по делу Михаила Цакунова. Он получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нападение на полицейского, но решение суда удалось обжаловать.

Напомним, 5 мая 2018 года Михаил Цакунов участвовал в несанкционированной акции «Он нам не царь» в Петербурге. По версии следствия, мужчина в ходе задержания выбил зуб полицейскому. Это произошло во время падения, когда сотрудник правоохранительных органов потянул Цакунова за куртку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участник акции «Он нам не царь» подал иск на 2 млн к Минфину.