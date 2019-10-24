Вице-губернатор Александр Батанов рассказал о реконструкции СКК

Реконструкцию нужно провести в короткие сроки, поэтому город находится в поисках подрядчиков, которые проведут ее к 2023 году.

Вице-губернатор Петербурга Александр Батанов рассказал о деталях запланированной реконструкции спортивно-концертного комплекса Петербургский.

В начале октября этого года власти города объявили конкурс, победитель которого станет концессионером реконструкции СКК к чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.

Батанов подчеркнул, что сроки, в которые нужно провести работы, очень сжаты. Город находится в поисках подрядчиков, способных уложиться в короткий период. Также политик отметил, что из петербургского бюджета на проект будут выделены 10 миллиардов рублей.

При этом Батанов рассказал, что несмотря на городское финансирование, все риски лягут на концессионера.

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