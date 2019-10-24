Госдума уменьшила рабочий день сельским женщинам

Госдума уменьшила рабочий день сельским женщинам
Рабочая неделя составит не более 36 часов. Фото: Pixabay

Новые поправки к Трудовому кодексу о сокращенном рабочем дне распространятся и не жительниц Ленинградской области.

Новые правила гарантируют женщинам, живущим и работающим на территории сельской местности, сокращенный рабочий день.

Так, количество рабочих часов в неделю больше не должно превышать 36 часов при условии, что заработная плата должна остаться неизменной.

Недавно заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко сообщил, что 72 процента государственных служащих это женщины.

Также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выдвинула идею о том, чтобы декретный отпуск засчитывался в стаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что транспортный налог перерассчитают.

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