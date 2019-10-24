Транспортный налог в России перерассчитают

Счетная палата изменит налогообложение дорогих автомобилей и предложит более справедливые коэффициенты.

Представители Счетной палаты России направили правительству информационное сообщение, где предложили внести изменения в параметры, по которым рассчитывается транспортный налог на роскошные машины, сообщает Autonews.ru со ссылкой на источник в ведомстве.

По мнению специалистов, существующий способ расчета, который предусматривает применение повышающих коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, делает процесс администрирования очень сложным. А также приводит к спорным моментам в определении категории конкретной машины.

Поэтому эксперты Счетной палаты и считают нужным пересмотр налоговых ставок с опорой на дополнительные характеристики транспортных средств.

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