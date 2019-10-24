На КАД образовалась пробка из-за массового ДТП

Люди боятся, что она никуда не исчезнет до самого утра, так что петербуржцам придется несладко.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на внешнем кольце КАД столкнулись два грузовика и легковые автомобили. Сколько именно непонятно. Как именно все произошло и есть ли пострадавшие – не уточняется.

Говорится лишь, что транспортные средства перегородили проезд, так что образовалась серьезная пробка. Люди вынуждены стоять в ней, так что многие попадут домой еще нескоро. В комментариях люди пишут, что ситуация может не улучшиться до утра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Литейном пешеход сделал вид, что его сбил автомобиль. Мужчина накинулся на автомобиль и упал. Люди считают, что он хочет получить компенсацию с водителя.