В Приморском районе сбили пешехода

Пострадавшему вызвали карету скорой помощи, его пришлось госпитализировать.

Все случилось сегодня, 24 октября, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Авария произошла на пересечении улицы Савушкина и Шишмаревского переулка. Как именно инцидент случился – непонятно. Известно лишь, что пешехода с ног сбил «Вольво». Мужчине вызвали врачей, которые решили его госпитализировать. Его состояние оценили как средней тяжести. Автомобиль сейчас стоит на трамвайных путях, что вызвало сбой работы трамваев.

Их пассажирам приходится покидать общественный транспорт и пересаживаться на другие. Кто-то отправился домой пешком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД образовалась пробка из-за массового ДТП. Люди боятся, что она никуда не исчезнет до самого утра, так что петербуржцам придется несладко.