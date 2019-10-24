Женщине, которая привязала ребенка к велосипеду, грозит штраф

До сих пор непонятно, где именно это случилось – в Санкт-Петербурге или Казани.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем рассказали на радиостанции «Говорит Москва». В сеть попало видео, на котором видно, как женщина едет на велосипеде, к которому привязан ребенок. Он, в свою очередь, катится на самокате. В какой-то момент дите упало прямо на проезжей части – бедняга мог угодить под колеса автомобиля, но все обошлось. Эксперты убеждены, что это – нарушение правил дорожного движения, а, значит, женщине грозит штраф.

Полицейские Татарстана уже разыскивают виновницу, тем временем сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга считают, что все могло произойти в Северной столице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Литейном пешеход сделал вид, что его сбил автомобиль. Мужчина накинулся на автомобиль и упал. Люди считают, что он хочет получить компенсацию с водителя.