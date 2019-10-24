Американец выложил видео со своими нарушениями ПДД в Петербурге

Американец выложил видео со своими нарушениями ПДД в Петербурге
Любитель экстрима нарушил множество штрафов. Фото: Pixabay

Велосипедист мог бы получить около сотни штрафов за свое поведение. Он совсем не заботился о безопасности пешеходов и автомобилистов.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Видеозапись американский велосипедист выложил на YouTube. Ролик длится пять минут – на кадрах запечатлены сотни нарушений правил дорожного движения. Мужчина подрезал и обгонял машины, а также не уступал пешеходам. Непонятно, как его путешествие обошлось без аварий, но, кажется, все остались живы. Американца не останавливали ни погодные условия, ни здравый смыл.

Судя по всему, мужчина делает подобные выезды не в первый раз. На его канале уже есть подобные ролики – велосипедист ездит в разные уголки планеты и снимает контент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщине, которая привязала ребенка к велосипеду, грозит штраф. До сих пор непонятно, где именно это случилось – в Санкт-Петербурге или Казани.

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