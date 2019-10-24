Пьяный водитель влетел в ограждение у поселка Песочный

Пока не уточняется, пострадал ли гореводитель – эта информация поступит позже.

Все случилось этой ночью, 25 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла у поселка Песочный – мужчина врезался в указатель, на котором написано название населенного пункта. Судя по всему, он был слишком пьян, чтобы управлять транспортным средством, поэтому и не справился с задачей. Есть ли травмы у автомобилиста и как сложится его дальнейшая судьба – пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Олеко Дундича «Мерседес» чуть не сбил женщину и уехал, оставив номера. Водитель хотел скрыться с места происшествия, но потерял важную улику. По предварительным данным, автомобиль зарегистрирован на 31-летнюю петербурженку, за которой числится девять штрафов.