На Олеко Дундича «Мерседес» чуть не сбил женщину и уехал, оставив номера

Водитель хотел скрыться с места происшествия, но потерял важную улику.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Подробностями инцидента делится издание «Фонтанка». Все случилось во Фрунзенском районе на улице Олеко Дундича. Очевидцы рассказывают, что «Мерседес» влетел во двор, где чуть не сбил женщину, повредил припаркованные автомобили и так же быстро скрылся с места происшествия. Несмотря на свое желание остаться анонимом, водитель потерял номера машины, так что его можно будет найти и наказать за нарушение правил дорожного движения.

«Повредил 4 автомобиля и уехал с места ДТП»,

– рассказала женщина журналистам.

По предварительным данным, автомобиль зарегистрирован на 31-летнюю петербурженку, за которой числится девять штрафов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два «близнеца»-каршеринга не смогли разъехаться во дворе Петербурга. Одинаковые автомобили перегородили дорогу другим машинам.