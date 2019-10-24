Два «близнеца»-каршеринга не смогли разъехаться во дворе Петербурга

Два &#171;близнеца&#187;-каршеринга не смогли разъехаться во дворе Петербурга
Фото: https://vk.com/spb_today

Одинаковые автомобили перегородили дорогу другим машинам.

Все случилось сегодня вечером, 24 октября, на Кушелевской дороге. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди заметили, что два каршеринговых автомобиля пытались выехать со двора, но неудачно.

Подобные инциденты происходят в Северной столице довольно часто. Их участниками не раз становились машины, взятые напрокат. Горожане все время шутят, что за руль люди как будто садятся впервые и вообще считают каршеринги опасными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американец выложил видео со своими нарушениями ПДД в Санкт-Петербурге. Велосипедист мог бы получить около сотни штрафов за свое поведение. Он совсем не заботился о безопасности пешеходов и автомобилистов.

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