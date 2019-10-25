Пожарные полтора часа тушили легковушку в Лужском районе

Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Pixabay

Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Pixabay

В Лужском районе Ленобласти ночью полыхал легковой автомобиль. Спасатели тушили машину сегодня, 25 октября, в поселке Осьмино.

О пожаре спасателям сообщили в 00:21. К месту ЧП направились семь сотрудников на двух спецмашинах. Пожарные боролись с огнем более часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, пламя удалось ликвидировать к 1:56.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномаркой. Водитель сбил дорожные знаки, в результате столкновения они отлетели на несколько метров. Со слов очевидцев, виновник аварии двигался со скоростью в 100 км/ч. Все случилось в зоне пешеходного перехода.