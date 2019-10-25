Иномарка снесла дорожные знаки на Маршала Казакова

В Красносельском районе Петербурга иномарка влетела в дорожные знаки. ДТП случилось сегодня утром, 25 октября, на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов.
«Мондео влетел на скорости 100 км/ч в столб», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что знаки отлетели на несколько метров. Передняя часть автомобиля на снимках не зафиксирована.
В результате столкновения из прохожих никто не пострадал. Сведения о состоянии водителя не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о горящем автосервисе. Огонь полностью охватил здание.