Иномарка снесла дорожные знаки на Маршала Казакова

Информация о состоянии водителя не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии водителя не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга иномарка влетела в дорожные знаки. ДТП случилось сегодня утром, 25 октября, на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов.

«Мондео влетел на скорости 100 км/ч в столб», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что знаки отлетели на несколько метров. Передняя часть автомобиля на снимках не зафиксирована.

В результате столкновения из прохожих никто не пострадал. Сведения о состоянии водителя не приводятся.

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