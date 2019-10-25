Спасатели потушили полыхающий автосервис в Парголово

В поселке Торфяное, расположенном на территории Парголово в Северной столице, спасатели тушили пожар в здании автосервиса. Все случилось сегодня, 25 октября, на улице Парнасная.

Со слов очевидцев в социальной сети «ВКонтакте», пожарные час боролись с огромным пламенем. Возгорание случилось около трех часов ночи. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург видно, что пожар осветил территорию автосервиса, на месте две единицы специальной техники.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

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