Стеснительный водитель сбил памятник и остался в машине в Песочном

Стеснительный водитель сбил памятник и остался в машине в Песочном
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В Курортном районе Северной столицы пьяный водитель сбил дорожный знак и въехал в памятник. Все произошло в пятницу, 25 октября, на въезде в поселок Песочный.

Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в момент происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На опубликованных фотографиях видно, что памятник от удара погнулся, а передняя часть автомобиля марки Suzuki сложилась «гармошкой».

«Сидит не выходит. Службы на месте», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Другие подробности ДТП не приводятся. Обошлось без пострадавших.

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