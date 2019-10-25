Языки пламени вырывались из квартиры на проспекте Маршала Жукова

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Языки пламени выбивались из окна.

Все произошло сегодня ночью, 25 октября, в доме 72/3 по проспекту Маршала Жукова. На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что огонь полностью охватил балкон. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия.

«Ничего себе костер! Мое сочувствие соседям», — написала подписчица сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другие подробности случившегося неизвестны. Запись была опубликована в три часа ночи.

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