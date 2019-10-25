В Пушкинском районе спасатели тушили трехкомнатную квартиру

В Пушкинском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в квартире. Возгорание случилось сегодня, 25 октября, в доме №3 на Артиллерийской улице.

О ночном пожаре в трехкомнатной квартире стало известно в 3:02. В ликвидации огня участвовали 12 спасателей. Полностью потушить огонь удалось к 4:38.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, в квартире выгорела одна из комнат.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем легковом автомобиле. Пожарные боролись с огнем больше часа. Причины его воспламенения неизвестны.