Финны покажут хумпу в Петербурге

Кинонеделя начнется в Петербурге 25 октября и закончится 3 ноября. Фото: pixabay

Кинонеделя начнется в Петербурге 25 октября и закончится 3 ноября. Фото: pixabay

В Петербурге с 25 октября начнется юбилейная, 30-я Неделя кино Финляндии. Зрителей ждут вечеринка в стиле «хумппа» и новый фильм финского режиссера Мика Каурисмяки.

Неделю финских кинолент откроют с показа фильма «Мастер Чен» Мика Каурисмяки. Кинопоказы 12 «полнометражек» пройдут в кинотеатрах «Аврора» и «Ленфильм». Фильмы будут показаны на финском языке с русскими субтитрами.

Помимо этого, культовая группа из Лапландии Jaakko Laitinen & Vaara Raha проведет концерт в клубе «Мачты». Организаторы фестиваля отмечают, что вход на вечеринку в стиле «хумппа» свободный.

Также в рамках недели финского кино состоится дискуссия «Женщины в кино» в Институте Финляндии в Петербурге.

Кинонеделя начнется в Петербурге 25 октября и закончится 3 ноября.

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