На Дворцовой площади пройдет фестиваль «Чудо Света»

В Петербурге в первые выходные ноября состоится фестиваль «Чудо Света», который «оживит» Дворцовую площадь и позволит жителям и гостям Северной столицы окунуться в атмосферу магического сада, полного чудес.

Тематикой фестиваля в этом году станет волшебный сад, в котором расцветут гигантские световые цветы, деревья и фантастические растения. Световое шоу и инсталляции объединят в единое пространство на фестивале.

Специально разработанное для мероприятия приложение с технологией дополненной реальности (AR) поможет зрителям ориентироваться в импровизированном саду, сообщили в gazeta.spb.ru организаторы мероприятия.

3D-спектакль будет показан на фасаде здания Главного штаба. Шоу погрузит зрителей в путешествие по неизведанным мирам, отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет 2 и 3 ноября на Дворцовой площади. Начало мероприятия запланировано на 19:00. Вход свободный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из десятки лучших в мире.