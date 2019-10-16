Фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из десятки лучших в мире

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из десятки лучших в мире
В этом году состоялся е7-й по счету фстиваль тюльпанов. Фото: https://pixabay.com

Ежегодный фестиваль тюльпанов, проводящийся в Петербурге на Елагином острове, вошел в десятку лучших фестивалей мира.

О том, что мероприятие получило награду на World Tulip Summit 2019, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма. Фестиваль тюльпанов взял приз в номинации «World Tulip Destination Worth Travelling For» («Тюльпаны, ради которых стоит путешествовать»). Награду петербургскому фестивалю присудили в нидерландском городе Гаага.

Фестиваль Северной столицы разделил место в десятке лучших с фестивалями Италии, Канады, США, Турции, Южной Кореи и Японии.

В 2019 году фестиваль тюльпанов проходил 18 и 19 мая на территории Елагина острова. Организаторы высадили 120 сортов тюльпанов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Роструде рассказали, как должны оплачиваться рабочие дни по праздникам.

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