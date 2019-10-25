На Софийской нашли огромные залежи «Кока-Колы»

Во Фрунзенском районе на Софийской улице местные жители нашли сотни банок газировки «Кока-Кола», лежавшей прямо на земле.

Петербуржцы рассказали о заваленной газировкой Софийской улице в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети «ВКонтакте». Кто-то выбросил большую партию газировки в жестяных банках прямо на землю. «Кока-колу» выкидывали прямо коробками. Судя по фотографиям в группе, все банки не вскрыты.

Пользователи в комментариях уже активно интересуются адресом, где выбросили газировку. Впрочем, многие уверены, что банки с напитком просрочены.

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