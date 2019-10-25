На Софийской нашли огромные залежи «Кока-Колы»

На Софийской нашли огромные залежи &#171;Кока-Колы&#187;
Залежи "Кока-Колы" на Софийской. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Во Фрунзенском районе на Софийской улице местные жители нашли сотни банок газировки «Кока-Кола», лежавшей прямо на земле.

Петербуржцы рассказали о заваленной газировкой Софийской улице в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети «ВКонтакте». Кто-то выбросил большую партию газировки в жестяных банках прямо на землю. «Кока-колу» выкидывали прямо коробками. Судя по фотографиям в группе, все банки не вскрыты.

Пользователи в комментариях уже активно интересуются адресом, где выбросили газировку. Впрочем, многие уверены, что банки с напитком просрочены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейф с золотом нашли на месте прорыва дамб в Красноярском крае. На месте прорыва дамб под Красноярском спасатели нашли металлический сейф с 18 килограммами золота.

газировка кока-кола петербург софийская улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три женщины в Сосновом Бору обокрали пенсионерку на 250 тысяч
Пострадавший в «Пятерочке» житель Ленобласти умер в больнице
Заводчанин из Гатчины подозревается в развращении 12-летней девочки
Петербуржцы рассказали, сколько мечтают тратить времени на дорогу до работы
Зима наступит в Петербурге в воскресенье
27 животных Ленинградского зоопарка отправятся в Польшу
В Петербурге раскрыто убийство 8-летней давности
Huawei предлагает протестировать Huawei Assistant и получить за это ...