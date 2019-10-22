Сейф с золотом нашли на месте прорыва дамб в Красноярском крае

Сейф с золотом нашли на месте прорыва дамб в Красноярском крае
В результате ЧП погибли 15 человек. Фото: пресс-служба МЧС России

На месте прорыва дамб под Красноярском спасатели нашли металлический сейф с 18 килограммами золота.

Сейф был обнаружен после осушения одной из затопленных заводей, сообщили в Следственном комитете РФ. После вскрытия сейфа были обнаружены девять колб с неповрежденными пломбами- предположительно — с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября около поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилась дамба на реке Сейба. В результате произошедшего погибли 15 человек. Кроме того, 27 человек пострадали и 5 пропали без вести.

По версии следствия, дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет выявил главную версию произошедшего, так, по мнению специалистов, авария произошла из-за нарушений в проведении золотодобывающих работ.Также известно, что уже произошли первые задержания по этому делу: арестован генеральный директор ООО «Сисим», владелец прииска, начальник и мастер данного участка артели. Немногим ранее сотрудники СК возбудили уголовное дело и обыскали офисы компании.

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