За неуплату алиментов петербуржца отправили в колонию

Дзержинский районный суд приговорил жителя Петербурга к лишению свободы. Мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка.

Петербуржцу предстоит провести три месяца в колонии-поселении. Его признали виновны в неуплате алиментов без уважительной причины, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что петербуржец не погасил задолженность по исполнительному производству. За нарушение его подвергли административному наказанию, привлекли к уголовной ответственности в феврале 2019 года и осудили в апреле 2019 года. Однако ничего из этого не побудило его выплатить деньги ребенку.

Мужчина, как отмечает прокуратура, на путь исправления не встал и должных выводов не сделал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы прервали концерт в баре на Рубинштейна. Гитарист оказался алиментщиком.