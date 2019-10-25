Заводчанин из Гатчины подозревается в развращении 12-летней девочки

Заводчанина подозревают в развращении школьницы 2007 года рождения. Фото: pixabay

Заводчанина подозревают в развращении школьницы 2007 года рождения. Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали слесаря-инструментальщика, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы 2007 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мать 12-летней девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Она рассказала полицейским, что работник «Алюминиевого завода» совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант из Таджикистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Ленобласти. По словам заявительницы, все произошло на съемной квартире в городе Никольское.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка. Им оказался уроженец Таджикистана. На вид ему около 40 лет.