Грибники Ленобласти не спешат закрывать сезон

В лесах все еще находят грибы. Фото: vk.com/gribyvleningadskoyoblasti

В лесах все еще находят грибы. Фото: vk.com/gribyvleningadskoyoblasti

Грибной сезон в Ленинградской области пока не завершен. Однако полные корзины способны набрать лишь опытные и самые настойчивые грибники.

Грибники продолжают возвращаться из лесов Ленобласти с урожаем. Лисички в середине недели обнаружили недалеко от Выборга по направлению к Осиновке и в районе Семиозерья.

«Только пошли поздние вешенки, трубчатые лисички и фламмулина. Сезон рядовок в полном разгаре», — делятся местные жители в соцсетях.

В отдельных местах все еще находят маслята, опята, боровые и белые грибы. Однако, сезон благородных грибов, похоже, уже завершен. Подберезовики и подосиновики уже нигде не растут.

«Была сегодня в лесу — станция Слудицы. Лес ушёл на покой. Ничего, пусто, затоплено абсолютно все. Какие там грибы, даже на поганок приглядеться не получилось! Сезон закрыт», — посетовала петербурженка в соцсетях.

Ранее врачи рассказали о пользе грибов. Специалисты объяснили, где собирать грибы, и, для кого они могут быть полезны.