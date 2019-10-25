Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Кадр из видео с, предположительно, Исламом Кадыровым. Скриншот: YouTube/ЧГТРК "Грозный"

В Чеченской Республике правоохранительные органы начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Поводом для этого стали скандальные видео с его участием.

На видео, предположительно, Ислам Кадыров угрожает жителям расправой и подведением под статью о финансировании терроризма. Указанных людей экс-мэр якобы уличил в мошенничестве, сообщает «ТАСС».

О начале проверки рассказал в эфире телеканала «Грозный» замначальника уголовного розыска УМД России по городу Саламбек Мутиев.

«В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение», — отметил он.

Видео также демонстрирует, как якобы Кадыров применяет электрошокер и грубо общается с коммунальными должниками.

Ислам Кадыров занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год. Карьеру он начал в правоохранительных органах.

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