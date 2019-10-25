Театроведы оспорили престижность «Золотого софита»

Премия "Золотой софит" была учреждена в 1995 году в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Премия "Золотой софит" была учреждена в 1995 году в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге 28 октября объявят лауреатов высшей театральной премии «Золотой софит». Мнение экспертного сообщества о престижности награды разделились.

Дискуссии вокруг «Золотого софита» идут несколько лет. На одной стороне — защитники, которые верят в весомость и элитарность премии. Часть из них некогда были лауреатами или имеют отношение к экспертному совету. На другой — люди, давно разочаровавшиеся в награждении и методах отбора победителей.

Мнение в разговоре с корреспондентом gazeta.spb.ru выразила театровед, главный редактор «Петербургского театрального журнала», профессор Марина Дмитревская.

«Золотой софит» давно не имеет ни веса, ни престижа. Прекрасно работает экспертный совет. Он выдвигает достойные спектакли, а дальше группа товарищей, не глядя, не имея представление о театральном процессе и не ходя в театр, награждает тех, кого любит. Жюри нет, о какой объективности может идти речь?- отметила профессор.

Среди сторонников «Золотого софита» оказался народный артист СССР, актер Олег Басилашвили.

«Премия престижна. Это большая награда и большая честь получить её», — сказал Басилашвили gazeta.spb.ru.

Сделать прогноз артист, впрочем, не решился. Он признался, что в этом году премия прошла мимо него. Басилашвили не посетил ни одно заседание экспертного совета и не сможет прийти на церемонию награждения.

Церемония награждения лауреатов «Золотого софита» состоится 28 октября в ТЮЗе имени Брянцева. Лауреатов определят тайным голосованием накануне церемонии. В голосовании участвуют номинационный совет премии, оргкомитет, бюро правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей и представители экспертных советов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 70% жителей Петербурга и Москвы периодически ходят в театр. Опрос был проведен среди пользователей Wi-Fi в метро.