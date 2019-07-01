Более 70% жителей Москвы и Петербурга ходят в театры

При подключении к сети Wi-Fi в метрополитене у пользователей спрашивали о походах в театры. Более 70% опрошенных периодически хотят на постановки.
Кроме того, почти каждый третий респондент признавался, что хоть раз засыпал во время представления, сообщает компания «МаксимаТелеком», которая обеспечивает сеть Wi-Fi на территории метрополитена.
Исследование проводилось в честь Года театра, объявленного в России. В ходе опросов было принято порядка 1,7 миллионов ответов.
Регулярными посетителями театров могут назвать себя лишь 8%. Они ходят на постановки не реже раза в месяц. При этом, 29% опрошенных вообще не посещают театр. 25% респондентов бывают в театре раз в несколько лет.
По популярности жанры театральных представлений распределились следующим образом: спектакль (45%), мюзикл (24%), опера (15%).
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рекламы в Wi-Fi метрополитена станет меньше.