Паромный оператор Tallink возвращается в Петербург

Эстонский паромный оператор Tallink планирует вернуться в Петербург. Пробные судозаходы компания проведет в навигацию 2020 года.

Судозаходы будут проведены 30 апреля и 2 июля в тестовом режиме. В случае успешности опыта Tallink намерен организовать регулярные заходы в порт, рассказал коммерческий директор АО «Пассажирский порт «Морской фасад» Алексей Панфилов на пресс-конференции в «ТАСС».

Сейчас Tallink выполняет рейсы Хельсинки – Стокгольм, Хельсинки – Таллинн, Турку – Стокгольм, Таллинн – Стокгольм и Рига – Стокгольм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский порт «Морской фасад» за период навигации 2019 года принял 265 круизных лайнеров. В общей сложности в Петербург по воде прибыло 647 тыс. 640 человек. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

«Морской фасад» — крупнейший морской пассажирский порт в России. Строительство его началось в 2006 году, запущен порт был в 2011 на намывных территориях Васильевского острова.