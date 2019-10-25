В Санкт-Петербурге презентуют инвестиционный потенциал Крыма

Корпорация развития Республики Крым выступает организатором нового проекта «Клуб инвесторов Республики Крым». Проект объединит сильнейших бизнесменов и даст новые возможности для развития и создания бизнеса в Крыму, сообщили gazeta.spb.ru организаторы мероприятия.

1 ноября 2019 года в 16:00 в особняке Путилова в Санкт-Петербурге состоится презентация инвестиционного потенциала Республики Крым. Мероприятие пройдет с участием представителей власти и бизнеса.

Консультативную помощь и деловые переговоры в течение всего мероприятия обеспечат специалисты Корпорации развития Республики Крым во главе с генеральным директором Наилем Габбасовым.

В рамках пленарного заседания запланированы выступления:

— Заместителя Председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслава Калганова;

— Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирины Кивико, которая расскажет о возможностях, льготах и преференциях для бизнеса;

— Председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, которая обозначит правовые гарантии для инвестора в республике, а также кратко познакомит с законодательной базой в сфере инвестдеятельности.

Об особенностях и мерах поддержки в различных отраслях расскажет руководство профильных министерств.

На первой встрече участников Клуба также пройдет презентация VI Ялтинского международного экономического форума.

Кроме того, в мероприятии примут участие аккредитованные в Санкт-Петербурге иностранные торговые представители, представители крупного петербургского бизнеса. В рамках встречи состоится первое заседание Клуба Инвесторов Крыма.

Соорганизаторами первой встречи выступает инвестиционно-финансовая корпорация «Крым наш дом». Клуб работает при поддержке Совета министров и Государственного совета Республики Крым.

Записаться на встречу или стать членом Клуба инвесторов Крыма можно на официальном сайте: investclubcrimea.kr82.ru