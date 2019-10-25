Трамвай сбил и протащил вперед петербурженку

Девушку направили в больницу. Фото: кадр из видео, снятого городскими камерами

Девушку направили в больницу. Фото: кадр из видео, снятого городскими камерами

Девушка чудом выжила, с многочисленными травмами она была отправлена в больницу.

Городские видеокамеры зафиксировали момент происшествия, которое произошло 23 октября на Кронверском проспекте. Молодая петербурженка бодро шагала по трамвайной проезжей части в момент, когда трамвай подъехал сзади на полной скорости.

Девушка не заметила его приближения и оказалась под передней кабиной транспортного средства. Чудом не попавшую по колеса прохожую трамвай протащил за собой вперед на несколько метров.

После его остановки водитель и пассажиры выбежали для того ,чтобы помочь пострадавшей. К всеобщему удивлению она выжила и смогла самостоятельно выбраться из-под кабины.

С многочисленными травмами девушка была госпитализирована. Это оказалась семнадцатилетняя жительница Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в России появятся вагоны без хлопающих дверей.