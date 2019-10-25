Вагоны без хлопающих дверей появятся в России

Новые плацкартные вагоны и вагоны купе будут без хлопающих дверей, выглядеть они будут как двухвагонный сцеп.

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов сообщил о разработках более комфортных вагонов поезда.

Иванов отметил, что также новые вагоны будут обладать герметичным переходом, что особенно положительно повлияет на поездки в зимнее время года. Из-за того, что два вагона буду сцеплены друг с другом, поэтому один проводник сможет работать сразу в обоих.

Кроме того, глава компании отметил, что планируется оцифровка связи между водителем и другими работниками поезда — она будет происходить при помощи мобильного устройства, где водитель сможет видеть все параметры каждого вагона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Аннино закрыли незаконную свалку.