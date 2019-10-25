В Аннино закрыли незаконную свалку

В Аннино закрыли незаконную свалку
Виновника вызвали для привлечения к административной ответственности. Фото: Pixabay

Инспекторы госэконадзора Ленобласти пресекли незаконное размещение отходов на территории поселка Аннино.

Специалисты госэконадзора выяснили, что неизвестные при помощи крупномасштабной техники вывезли мусор на запрещенную для этого территорию. Профилактический рейд проводился совместно инспекторы государственного экологического надзора Ленинградской области и сотрудники правоохранительных органов Ломоносовского района.

После обнаружения нарушений они изъяли бульдозер, экскаватор и несколько грузовиков, в общей сумме восемь единиц. При мощи которых, по предварительным данным, загрязнили более гектара земли.

Арендатора участка вызвали для составления протокола об административном правонарушении, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Отрадном представили четыре новых судна.

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