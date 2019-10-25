В Отрадном представили четыре новых судна

Новые судна выпущены в рамках государственной программы «квоты под киль».

Первым на воду спустился «Лев», новый траулер для рыбной ловли. Водоизмещение судна составило более 3 тыс. тонн, длина 61 метр, также оно обладает способностью замораживать пойманную рыбу прямо в море и не только.

«Льва» заказала мурманская компания, она же владеет «Таурусом», для нее также строится «Скорпион». Такие названия выбраны неслучайно, они отсылают к созвездиям, которые издавна помогали морякам найти верный путь.

Первое судно уже спустили на воду, для этого предприятие использовало специальную щадящую платформу, сейчас траулер вместе с коллегой «Кастором».

Но этот вариант «Льва» еще не конечный, его будут достраивать и дорабатывать. После всех этапов «Лев» начнет охоту в Баренцевом и Норвежском морях.

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