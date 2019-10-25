ГАТИ: водителей ждут новые ограничения движения с 26 октября

С 26 по 27 октября ограничат движение по Заставской улице на участке от Цветочной улицы до железнодорожного переезда. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 26 по 27 октября ограничат движение по Заставской улице на участке от Цветочной улицы до железнодорожного переезда. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 26 октября водителей в Петербурге ждут новые ограничения движения.

С 26 по 27 октября ограничат движение по Заставской улице на участке от Цветочной улицы до железнодорожного переезда. Об это сообщили gazeta.spb.ru в Государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, 27 октября ограничат движение по Цветочной улице от дома №28 по улице Коли Томчака до Заставской улицы. Там «Ленэнерго» будет прокладывать электрокабель.

До 21 ноября будут действовать ограничения движения по 1-му Муринскому проспекту от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. С 28 октября по 6 ноября закроют направление движения транспорта по Лесному проспекту от Земледельческой улицы к 1-му Муринскому проспекту.

Как сообщает ГАТА, до 31 октября ограничат езду по перекрестку Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что федеральная трасса Р-21 «Кола» будет перекрыта 25 октября в связи с разводкой моста через Свирь. Движение будет перекрыто в течение двух часов.