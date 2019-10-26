Volkswagen и Volvo не поделили поворот Пироговской набережной

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На Пироговской набережной произошло ДТП с участием Volvo XC60 и Volkswagen Polо.

ДТП произошло поздно вечером 25 октября.

«Ищем свидетелей ДТП, произошедшего 25 октября примерно в 21:45 на Пироговской набережной. Водитель Polo поворачивал с правого ряда налево на разворот наперерез водителю Volvo», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинский районный суд Петербурга арестовал предполагаемого виновника ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.